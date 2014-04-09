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سكرتير نيابة بالفيوم يتهم ضابط شرطة بالتعدي عليه داخل المحكمة

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سكرتير نيابة بالفيوم يتهم ضابط شرطة بالتعدي عليه داخل المحكمة سكرتير نيابة بالفيوم يتهم ضابط شرطة بالتعدي عليه داخل المحكمة

أتهم سكرتير النيابة ، ضابط الشرطة ، رتبة ملازم أول ، بالتعدي عليه بالضرب والركل ، وإحداث إصابته ، أثناء تأدية عمله داخل محكمة الفيوم الإبتدائية و إجباره على الدخول إلى غرفة ضباط الشرطة.

حيث حرر محضراً بالواقعة أكد فيه، أنه أثناء تأدية عمله وقيامه بعرض المتهمين على قاضى الجنايات ، وغرفة المشورة للنظر في إستشكال نيابة سنورس بعدم إخلاء سبيلهم من عدمه ، وعند نزوله لإحضار المتهمين بناء على طلب القاضي، وقعت مشادة مع خفير نظامي، تدخل على إثرها ضابط شرطة برتبة ملازم أول، وقام بالتعدي عليه بالضرب والركل بعد اقتياده من ملابسه إلى داخل غرفة الضباط بالمحكمة ، وإتهم الضابط بإحداث إصابة له في جسده نتيجة الضرب المبرح .

 

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