بالصور.. الحكومة تُزيل أحد العقارات المخالفة.. والأهالي: “الإزالة بسبب خلاف مع الشرطة”

منذ أن تولت الحكومة الجديدة منذ حوالى شهرين، أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عدة تعليمات كان أهمها إزلة التعديات الواقعة على الأراضى على الأراضى، وإزالة المخالفات، والمبانى الغير مرخصة بجميع المحافظات.

> كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعليماتة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، كان محلب عندما كان وزيرا للإسكان أصرّ على مشاهدة إزلة التعديات بنفسة، مثل الأكشاء والمحلات وغيره.

> فيما قامت محافظتى القاهرة والجيزة فى الفترة السابقة بالتشديد على رؤساء الأحياء، لعدم التهاون فى التعديات الواقعه، والمبانى الغير مرخصة، وعمل حملة لإزلة التعديات فور معرفة المخالفة الواقعه.

> هذا وقام حى “حدائق القبة” يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2014 بإزالة عقار غير مرخص بشارع قاسم أمين المتفرع من شارع ولى العهد بحدائق القبة، حيث إستمرت الإزلة لمدة 3 أيام، الأربعاء والخميس والسبت؛ نظرا لصلابة المبنى، وصعوبة الإزالة، كما قام محافظ القاهرة أمس الثلاثاء الموافق 8 أبريل، بزيارة تفقدية للعقار، لمتابعة تنفيذ الإزالة.

> وقامت وكالة “ONA” للأنباء بزيارة إلى العقار لمعرفة ملاباسات الموضوع، ومعرفة أسباب الإزالة، حيث وجد العديد من الألغاز بهذا الشارع الصغير، ويوجد العقار الذى يتكون من دورين بمنتصف الشارع، والجدير بالذكر أن العقار الملاصق للعقار الذى تم إزالتة، يملكة نفس الشخص بالإشتراك مع عدة ملاك،

> وقال أحد الملاك إنهم تفاجئوا بتواجد قوات الأمن برفقة رئيس حى حدائق القبة، الاربعاء الماضى، لإزالة العقار بالكامل؛ نظرا لعدم ترخيص البناء من الحى، مشيرا أن الأرض مسجلة ولايوجد بها اى مخالفات، مضيفا: كان من المفترض إرسال إخطار بالإزالة، أو تطبيق غرامة، ولكن لم يحدث ذلك وتمت الأزالة فورا.

> وقال شخص أخر: يوجد العديد من المبانى الغير مرخصة بالمنطقة ولم يتم إزالتها حتى الأن، متسائلا لماذا تم إزالة هذا العقار بالأخص رغم عدم إرتفاعة لعدة أدوار حيث لا يتعدى، العقارات الأخرى المخالفة.

> فيما أوضح أحد سكان الشارع أنه يوجد مسجد بنفس الشارع كان فوقة عمارة، ويوجد به أخر دورين مخالفين، حيث تم إزالتهم، وأنه كان يوجد خلاف بين صاحب الأدوار المخالفة، وبعدها بشهر فقط تم إنشاء عدة أدوار مخالفة، ولم يتم إزالتها نظرا للعبة المصالح بين السكان والحى.

> وتابع: السبب الحقيقى لإزالة هذا العقار الصغير على حد قولة هو وجود مشاكل بين ملاك العقار وأحد رجال الشرطة بالمنطقة، الذى قام يتسليط الحى على الملاك بسبب الخلاف بينهم.