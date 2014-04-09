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تشكيل - دييجو كوستا خارج قائمة أتليتكو .. وبرشلونة بنجوم الاستحواذ

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تشكيل - دييجو كوستا خارج قائمة أتليتكو .. وبرشلونة بنجوم الاستحواذ تشكيل - دييجو كوستا خارج قائمة أتليتكو .. وبرشلونة بنجوم الاستحواذ

خرج دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد من قائمة فريقه لمواجهة برشلونة في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدفع دييجو سيميوني بتشكيلة مكونة من كورتوا في حراسة المرمى، أمامه في الدفاع خوانفران وميراندا وجودين وفيليبي لويس.

خط الوسط يدعمه الرباعي جابي وتياجو وكوكي وراؤول جارسيا، خلف المهاجمين أدريان لوبيز وديفيد بيا.

ويدفع برشلونة ببينتو في حراسة المرمى، أمامه دانيل ألفيس وبارترا وماسكيرانو وألبا، وفي خط الوسط يعتمد تاتا على بوسكيتش وشابي وإنيستا.

ويهاجم العملاق الكتالوني بالثلاثي سيسك فابريجاس ونيمار دا سيلفا وليونيل ميسي.

يُذكر أن مباراة الذهاب على ملعب كامب نو انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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