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بالفيديو - 5 لاعبين.. يبكون من أجل مورينيو

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بالفيديو - 5 لاعبين.. يبكون من أجل مورينيو بالفيديو - 5 لاعبين.. يبكون من أجل مورينيو

العناق بين زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان وجوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي ليس جديدا على المدرب البرتغالي.

مورينيو يقول عن علاقته بلاعبيه: "لا أنجح دوما، لكني في أوقات عديدة أجعل الفريق عائلة كبيرة.. نحن نقضي مع بعضنا البعض زمنا أكثر مما نفعله مع أسرنا الحقيقية".

هذه النظرية ربما لم تنجح كثيرا وهو يقود ريال مدريد.. لكنها أفلحت وهو يدرب إنتر ميلان، بورتو، وتشيلسي.

5 لاعبين علاقتهم رائعة بمورينيو حتى بعد الافتراق، يقدمهم بليتشر ريبورت وينقل التقرير FilGoal.com.

1) إبرا

إبرا يقول: "كنت على الاستعداد للموت من أجل مورينيو".

2) ديدييه دروجبا

دروجبا يقول: "مورينيو سيظل جزء من حياتي للأبد".

3) مايكل إيسيين

إيسيين يقول: "إنه والدي".

4) ماركو ماتيرازتي

يكفي الفيديو..

5) ويسلي شنايدر

هذه المرة، من بكى هو مورينيو نفسه حين قال شنايدر: "إنه أعظم مدرب في العالم".

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فيديو اليوم السابع

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