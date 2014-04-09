بالفيديو .. شباك الحضري تتلقى أول أهداف أوباما وفتحي مع الزمالك

افتتح الثنائي الشاب يوسف أوباما ومصطفى فتحي لاعبا الزمالك أول أهدافهما الرسمية مع الفريق الأبيض وذلك بهدفين متتاليين في شباك عصام الحضري حارس وادي دجلة.

وسجل البديل أوباما الذي حل بدلا من سمير فرج في لقاء وادي دجلة الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 79، برأسية جميلة في شباك الحضري.

ثم سجل مصطفى فتحي الذي حل بدلا من دومينيك دا سيلفا هدف فوز الزمالك في الدقيقة 82. (شاهد الهدف)

هدف فتحي جاء بعد مراوغة للحضري الذي سقط أرضا، وسدد الكرة من فوقه في المرمى الخالي من حارسه. (شاهد الهدف)

وصعد ميدو الناشئ أوباما ليخوض أولى مبارياته تحت ولايته الفنية، وخاض أول لقاء أمام بتروجيت ثم كان دجلة هو الثاني.