الزمالك يقفز إلى المركز الثالث بالفوز على وادي دجلة 3-2

حقق نادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره وادي دجلة، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.

وقدم الزمالك اداءا متوضعا طوال شوطى المباراة وفشل فى ترجمة الأهداف التى سنحت له خلال الشوط الأول إلا أن ميدو المدير الفنى نجح من خلال تغيراته فى أحداث إرتباك فى دفاعت الفريق المنافس وأستطاع صناعة الفارق للزمالك ليعبر اللقاء بأمان .

> وسجل هدف الزمالك محمود فتح الله فى الدقيقة 28 من ضربة الجزاء ثم تعادل محمد عبد الواحد فى الدقيقة 41 من عمر المباراة ثم أضاف عبد الفتاح الأغا الهدف الثانى لدجلة فى الدقيقة 65 ثم تعادل يوسف أوباما وأحرز هدف التعادل فى الدقيقة 79 ثم أحرز مصطفى فتحى الهدف الثالث والفوز فى الدقيقة 82 بعد نزوله بدقيقه.

> بتلك النتيجة إرتفع رصيد الزمالك إلى نقطة 19 فى المركز الثالث بينما هبط “دجلة” إلى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.