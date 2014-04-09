وزير الصحة يتفقد عدد من المنشآت الصحية بأسوان

قام الدكتور عادل العدوى وزير الصحة بزيارة لمحافظة اسوان اليوم تفقد خلالها عدد من المنشأت الصحية بأسوان،

> منها مستشفي التأمين الصحي والحميات ومستشفي أسوان الجامعي ومركز مجدي يعقوب لجراحات القلب والمرفق العام للإسعاف بأسوان ومقر الإسعاف النهري بكورنيش النيل ومعهد الأورام.

ووصف الدكتور عادل عدوي ما حدث في أسوان خلال الأيام الماضية بالحادث المأساوي، ولفت إلى أن الهدف من زيارته لأسوان هو العمل على شد أزر القيادات التنفيذية بأسوان للتخلص من هذه الكارثة، مؤكدًا أن هناك خطة لتطوير أقسام العناية المركزة بأسوان لرفع كفاءتها وتدريب العاملين بها علي أحدث الطرق في التعامل مع كافة الحالات المرضية مستخدماً في ذلك الدليل الإرشادي الخاص بالوزارة ” التدريب علي رأس العمل ” حيث قام وزير الصحة ومحافظ أسوان بتفقد أقسام مستشفى التأمين الصحي للوقوف علي مستوي الخدمة الصحية المقدمة للمرضي.

وأكد عادل عدوي خلال تفقده لقسم الطوارئ والعناية المركزة علي أنه جاري تنظيم خطط الإخلاء الطبي لمواجهة كافة الطوارئ التي يمكن أن تحدث ، مع ضرورة وجود فريق متدرب لإدارة تلك الأزمات ومواجهة الطوارئ حيث سيتم إرسال فريق متخصص من وزارة الصحة لتدريب الأطباء بالتأمين الصحي علي آلية التعامل مع تلك الأزمات ، لافتاً إلي أنه سيتم تعميم هذه التجربة علي كافة مستشفيات الوزارة علي مستوي المحافظة لتكون علي أهبة الاستعداد لمواجهة أي طوارئ وفي أي وقت لاستقبال تللك الحالات ، كما أشاد وزير الصحة خلال تفقده لمستشفي أسوان الجامعي بوجود جامعة أسوان والتي تمثل طفرة عظيمة للتنمية المنشودة لهذه المحافظة العريقة ، ولهذا كان هناك حرص من الوزارة لتحويل مستشفي أسوان التعليمي لتكون مقر للمستشفي الجامعي وذلك بهدف الارتقاء بالمنظومة الطبية بوضع عام سواء كان تعليمي أو جامعي أو عام.

وقام الوزير والمحافظ بتفقد حالة أحد المصابين في الأحداث الأخيرة وهو من العاملين بالمستشفي حيث تم التعدي عليه أثناء تأدية واجبه بإصابات متفرقة بالجسم وتم تقديم العلاج اللازم له ، هذا وقد تفقد وزير الصحة ومحافظ أسوان قسم الغسيل الكلوي بمستشفي الحميات والذي يضم أحدث الأجهزة الطبية ، بجانب 2 سرير عناية مركزة لتلبية احتياجات المترددين من المرضي ، كما تفقد المنظار الجديد الخاص بأمراض القولون والمعدة وهو منظار علوي وسفلي ووجه إلي التقيم الدوري لعمل الجهاز والحالات المرضية المترددة عليه .. وخلال تفقد الدكتور عادل عدوي ومصطفي يسري لمرفق إسعاف أسوان وجه الوزير بضرورة رفع درجة الاستعداد داخل المرفق علي مدار الـ 24 ساعة للتعامل مع أي حالات أول بأول موجهاً شكره للعاملين به علي جهودهم المتميزة التي قاموا بها أثناء الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة ، وخاصة أن المرفق يضم 74 سيارة إسعاف نموذجي و 30 سيارة إسعاف نمطي ، كما أنه تم إمداد منطقة توشكي بسيارة إسعاف جديدة بجانب 2 إسعاف نهري واختتم جولته التفقدية بزيارة لمعهد الأورام للوقوف علي الخدمة الصحية المقدمة للمرضي حيث أكد الوزير علي ضرورة تقديم العلاج للمرضي المترددين علي المعهد بالوجه الأكمل دون الحاجة للسفر خارج المحافظة ، مع زيادة عدد الاستشاريين والمتخصصين بالمعهد ، بجانب توافر جهاز ثلاثي الأبعاد لسرعة التعرف علي المرض وتقديم العلاج المناسب للحالات.

وفي نفس السياق أشاد محافظ أسوان بالدعم المتواصل من وزارة الصحة للمحافظة في كافة المجالات الطبية للارتقاء بمستوي المنظومة الصحية وتوفير الرعاية الكاملة للمواطنين حيث تم خلال الفترة الأخيرة رفع ميزانية الصحة المخصصة للمحافظة من 121 مليون جنيه إلي 230 مليون جنيه شملت أعمال التجديد والتطوير للمستشفيات ، بجانب شراء العديد من الأجهزة الطبية الحديثة ، مؤكداً علي أن ذلك يتواكب مع تنظيم قوافل طبية للمناطق النائية تضم كافة التخصصات الطبية , بالإضافة إلى دعم كافة المستشفيات والوحدات الصحية بكميات كبيرة من العلاج والمستلزمات الطبية .