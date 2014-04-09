أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

MBC: الإخوان وتركيا وراء التشويش على برنامج باسم يوسف

Google+ Print
MBC: الإخوان وتركيا وراء التشويش على برنامج باسم يوسف MBC: الإخوان وتركيا وراء التشويش على برنامج باسم يوسف

البرنامج

قال علي جابر، مدير مجموعة قنوات «أم بي سي» خلال حلقة «الحكم» للإعلامية وفاء الكيلاني، إن سبب التشويش الذي حدث لحظة إذاعة حلقة باسم يوسف غير معروف المصدر بدقة حتى الآن، متوقعًا أن يكون السبب .

وأضاف «جابر» حسبما نقلت المصري اليوم «ليس بالضرورة الأمن، فهناك ناس لا يُعجبهم سياسة باسم يوسف، ومنع التشويش يحتاج تقنيات عالية والمشوش يملك معدات ضخمة عالية الثمن، لذا استبعد مجموعة (الهاكر).

وأبدى «جابر» موافقته على الإحتمال الذي أعلنته «وفاء»، من إمكانية أن يكون «الإخوان» وتركيا سبب التشويش.

وأوضح «جابر» أنه بعد فضيحة المقال لباسم يوسف لم تأخذ القناة موقفًا منه، مؤكداً أن «غلطة الشاطر بألف» خصوصاً أن باسم اعتذر وعاقب نفسه بامتناعه عن الكتابة، وقد دفع حقها واعتذر، و«نحن كقناة تناقشنا من دون أن يقف البرنامج، وقرار الإعتذار جاء تلقائياً منه من دون أن يطلب منه أحد».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا