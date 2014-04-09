MBC: الإخوان وتركيا وراء التشويش على برنامج باسم يوسف

قال علي جابر، مدير مجموعة قنوات «أم بي سي» خلال حلقة «الحكم» للإعلامية وفاء الكيلاني، إن سبب التشويش الذي حدث لحظة إذاعة حلقة باسم يوسف غير معروف المصدر بدقة حتى الآن، متوقعًا أن يكون السبب .

وأضاف «جابر» حسبما نقلت المصري اليوم «ليس بالضرورة الأمن، فهناك ناس لا يُعجبهم سياسة باسم يوسف، ومنع التشويش يحتاج تقنيات عالية والمشوش يملك معدات ضخمة عالية الثمن، لذا استبعد مجموعة (الهاكر).

وأبدى «جابر» موافقته على الإحتمال الذي أعلنته «وفاء»، من إمكانية أن يكون «الإخوان» وتركيا سبب التشويش.

وأوضح «جابر» أنه بعد فضيحة المقال لباسم يوسف لم تأخذ القناة موقفًا منه، مؤكداً أن «غلطة الشاطر بألف» خصوصاً أن باسم اعتذر وعاقب نفسه بامتناعه عن الكتابة، وقد دفع حقها واعتذر، و«نحن كقناة تناقشنا من دون أن يقف البرنامج، وقرار الإعتذار جاء تلقائياً منه من دون أن يطلب منه أحد».