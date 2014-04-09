محافظ الإسماعيلية يناقش إقامة نادى ثقافى بمجمع الهلال الأحمر بمنطقة جاردن سيتى

أصدر اللواء أحمد بهاء الدين القصاص ، محافظ الإسماعيلية ، قرارا بتشكيل لجنة خاصة تضم ممثلى كافة الجهات المعنية والفنية ، لدراسة مدى إمكانية الموافقة على تلبية مطلب أعضاء مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة ، بشأن تعلية مبنى دار المغتربات الكائن بمجمع خدمات الهلال الأحمر ، بمنطقة جاردن سيتى ، بحى الشيخ زايد ، الى جانب إقامة نادى ثقافى ، على باقى المساحة المخصصة لصالح الجمعية وذلك إستكمالا لخطة الجمعية ، لإجراء التوسعات اللازمة ،وإستكمال تنفيذ المزيد من الأنشطة الخدمية والتنموية ، التى تقدمها للمواطنيين.

> جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده محافظ الإسماعيلية ، مع أعضاء مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر ، بحضور اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة والذى تناول إستعراض ومناقشة الموقف المالى وبيان المصروفات والإيرادات وعرض إنجازات وأنشطة الجمعية عن الفترة من أول فبراير وحتى نهاية شهر مارس الماضيين ، والتى تشمل أنشطة رعاية الطفولة من خلال عدد 3حضانات أطفال رضع ، وعدد 2 حضانة عادية بالجهود الذاتية وعدد 2 دار مغتربات ، ومشغل تدريب فتيات ومركز لتكنولوجيا المعلومات ، ونادى إجتماعى ثقافى وعدد 2 مخزن إستراتيجى للاغاثات الفورية ، بالإضافة الى العيادات الطبية ، والتى تشمل تخصصات الباطنة ، والرمد ، والأسنان ، والنساء ، والعلاج الطبيعة ، وعيادة التخاطب.

وأشاد محافظ الإسماعيلية ، بجهود وأنشطة الجمعية ، وما تقدمه من خدمات جليلة للمجتمع على صعيد الأنشطة الإجتماعية ، والعمل العام وأسهاماتها فى شتى مناحى التنمية ، مشيرا الى أنها تعد واحدة من كبرى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية، ومؤكدا على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لن تأول جهدا فى تقديم كافة التسهيلات والدعم والمساندة اللازمة لهذه الجمعية ، وجميع الجمعيات الجادة والتى لها نشساط ملموس على الأرض مع المواطنيين و فى مجال خدمة المجتمع.

> يذكر أن ، حضر المؤتمر مديروا مديريات التضامن الإجتماعى ، والصحة ، والتموين ، ورئيسا حى أول وثالث الإسماعيلية.