“شردي” يقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور اعتبارًا من السبت المُقبل

تأكد انضمام الإعلامي والسياسي البارز محمد مصطفى شردي لشبكة قنوات “المحور” وتقديمه لبرنامج “90 دقيقة ” في انطلاقته الجديدة، وذلك بالمشاركة مع الإعلاميين أسامة منير وإيمان الحصري.

يبدأ شردي في تقديم 90 دقيقة مساء السبت المقبل في حلقة خاصة جدا يكشف خلالها عن الخريطة البرامجية الجديدة لشبكة المحور والتي تتميز بعدد كبير من البرامج المتنوعة وذلك ضمن خطة الشبكة للتطوير الشامل لقنواتها من خلال التعاقد مع عدد من نجوم الفن والاعلام والسياسة لتقديم مجموعة متميزة من البرامج منها “نجم الشعب” الذى يقدمة الفنان حكيم بهدف اكتشاف مواهب الغناء الشعبي من جميع محافظات مصر، بالاضافة الى الاعلامية هاله سرحان التى سوف تقدم برنامجها الجديد ان الاوان والاعلامى اسامه منير الذي سيشارك الاعلامي محمد مصطفى شردي تقديم 90 دقيقة .

> وحول مغادرته لقناة الاوربت وبرنامج على الهواء أكد شردي احترامه الكامل لأسرة شبكة “أوربت” التي شهدت بداية رحلته الإعلامية والتي استمرت لأكثر من 5 سنوات زامل خلالها العديد من الإعلاميين عبر تقديمه لبرنامج ” القاهرة اليوم ” ومؤخرا ” على الهوا “، موجها الشكر لكل من زامله في هذه الرحلة ،متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.

> وقال شردي: إن رغبة إدارة قناة المحور في ضمي إلى أسرة” 90 دقيقة ” يلقي على عاتقي بمزيد من المسئولية، تجاه جمهور المحور الكبير، وانه سوف يسعي إلى مزيد من التميز في كشف وطرح الموضوعات والقضايا التي تمس المواطنين في مصر بمنتهى الموضوعية والجرأة.

و أبدي شردي سعادته البالغة بالتعاون مع الإعلاميين أسامه منير وإيمان الحصري مؤكدا أن ثلاثتهم سيشكلون فريقا إعلاميا متميزا هدفه الرئيسي تقديم محتوى إعلامي راق يساعد في كشف الحقائق بدون رتوش أو تلوين.