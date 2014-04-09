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إسرائيلي يتقدم ببلاغ ضد «نتنياهو» بسبب«مكالمات زوجة رئيس الوزراء التافهة»

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قدم موظف سابق في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بلاغا ضد الأخير بسبب تلقيه معاملة «مهينة» منه وزوجته سارة.

ووفقا للتليفزيون الإسرائيلي فإن جوي إلياهو، 27 عاما، يشكو من كثرة المكالمات، التي كان يتلقاها في منزله من زوجة «نتنياهو» بعد مواعيد العمل الرسمية بل وفي ساعات متأخرة من الليل بخصوص موضوعات تافهة.

وقال «الياهو»، في البلاغ «على سبيل المثال، حينما كنا نقدم لزوجة (نتنياهو) طعاما طلبته، كانت تغير فجأة رأيها وتتهمنا بأننا نفعل هذا الأمر لكي تزداد في الوزن».

وأشار صاحب البلاغ إلى أن «نتنياهو» وزوجته أجبراه في بعض الأحيان على البقاء في مقر عمله 19 ساعة يوميا.

وجاء في البلاغ أن «الياهو» كان مجبرا على الانتظار دون موعد محدد لنوم الثنائي عقب ساعات طويلة من العمل الشاق، والمعاملة المذلة ونوبات غضب السيدة «سارة» على وجه الخصوص كانت تجري في مناخ غير ملائم حيث كان السباب والاستغلال روتينا يوميا لترهيب العاملين».

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