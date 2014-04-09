زيادة كبيرة فى أعداد المترددين على مركز أورام سوهاج

كشفت إحصائية جديدة لمركز أورام محافظة سوهاج، زياده كبيرة فى أعداد المصابين والمترددين لتلقى العلاج وجلسات الإشعاع الكيماوى والعمليات الجراحية بمركز أورام سوهاج عن السنوات الماضية، حيث زادت نسبة مرضى الأورام المترددين على العيادات الخارجية بما يعادل 21%عن عام 2012.

كما زادت نسبة متلقى العلاج الكيماوى إلى 19% و متوسط مرضى الأورام الجدد، بنسبة 3% .

وارتفعت نسبة الوفيات من 9 حالات فى الشهر عام 2011 إلى 17 حالة فى عام 2013، وأرجعت الإحصائية ارتفاع نسب الإصابة إلى ارتفاع نسبة الملوثات بشتى أشكالها فالتلوث الغذائى والإشعاعى والعامل الوراثى وتلوث الهواء اصبحت جميعها عامل مشترك فى معظم البيئات التى يعيش فيها الإنسان.