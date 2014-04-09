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عبد الرحمن عز لـ ” الإخوان” : ” منهج رسول الله برئ منكم “

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عبد الرحمن عز لـ ” الإخوان” : ” منهج رسول الله برئ منكم “ عبد الرحمن عز لـ ” الإخوان” : ” منهج رسول الله برئ منكم “

عبد الرحمن عز

 

قال الناشط الإخواني عبدالرحمن عز، إن إصرار الإخوان على أن السلطة غايتهم والشرعية دستورهم يعلن وفاة حسن البنا للأبد.

وكتب عز علي حسابه علي  ”تويتر”: “السلطة غايتنا، والشرعية دستورنا، ومرسي زعيمنا، والسلمية سبيلنا، والموت في سبيل الديمقراطية أسمى أمانينا.. اليوم مات البنا!”.

و تبرأ عز ، من دعوة بعض أفراد تنظيم الإخوان للتظاهر المسلح ، قائلا :  ”لم أدع أبدا الي المواجهة المسلحة” ، مضيفا : “ منهج رسول الله برئ منكم .. قبح الله وجوه تكذب علي رسول الله صلي الله عليه وسلم ! ” ، كان ذلك تعليقا علي بيان من تنظيم الإخوان المسلمين .

و في سياق آخر ،  أضاف عز ، “أسأل الله أن يهدي 6 ابريل للحق” . وأضاف عز ردا على تعليق أحد نشطاء تويتر ” بجد الإخوان المسلمين كرهوني انا فيهم، انا دايما بدافع عنهم طالما حق انما كدا هم باطل بالبيان المتخلف”

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