عبد الرحمن عز لـ ” الإخوان” : ” منهج رسول الله برئ منكم “

قال الناشط الإخواني عبدالرحمن عز، إن إصرار الإخوان على أن السلطة غايتهم والشرعية دستورهم يعلن وفاة حسن البنا للأبد.

وكتب عز علي حسابه علي ”تويتر”: “السلطة غايتنا، والشرعية دستورنا، ومرسي زعيمنا، والسلمية سبيلنا، والموت في سبيل الديمقراطية أسمى أمانينا.. اليوم مات البنا!”.

و تبرأ عز ، من دعوة بعض أفراد تنظيم الإخوان للتظاهر المسلح ، قائلا : ”لم أدع أبدا الي المواجهة المسلحة” ، مضيفا : “ منهج رسول الله برئ منكم .. قبح الله وجوه تكذب علي رسول الله صلي الله عليه وسلم ! ” ، كان ذلك تعليقا علي بيان من تنظيم الإخوان المسلمين .

و في سياق آخر ، أضاف عز ، “أسأل الله أن يهدي 6 ابريل للحق” . وأضاف عز ردا على تعليق أحد نشطاء تويتر ” بجد الإخوان المسلمين كرهوني انا فيهم، انا دايما بدافع عنهم طالما حق انما كدا هم باطل بالبيان المتخلف”