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مدرب الكاراتيه : الانتخابات سبب فضيحة مدرب الكونغ فو

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مدرب الكاراتيه : الانتخابات سبب فضيحة مدرب الكونغ فو مدرب الكاراتيه : الانتخابات سبب فضيحة مدرب الكونغ فو

 

أكد الكابتن عبد الفتاح النجار مدرب السعودى الكاراتية والذى كان يستأجر صالة الكاراتية من نادى بلدية المحلة انه ليس له علاقة بما حدث داخل الصالة من ممارسات جنسية من أحد المدربين يدعى عبد الفتاح الصعيدى لمجموعة من السيدات وتصويرهن .
> وأضاف النجار ان تلك القضية التى تم تفجيرها فقط من أجل رغبة رئيس النادى البلدية الحالى فى الحصول على الصالة من أجل السيطرة عليها لتخدمه فى حصد الأصوات الانتخابية خاصة ان هناك اقبال شديد من الأعضاء وغير الاعضاء على الانضمام للألعاب.
> وقال فى تصريح خاص لوكالة ona ” ” إنه منذ سفره الى وهو أعطى مهمة الاشراف على الصالة الى أحد العاملين بالنادى اسمه محمد السباعى وهو شخص محترم ، وكان هناك مدربا داخل الصالة اسمه عبد الفتاح الصعيدى يحصل على مفاتيح الصالة لتدريب بعض اللاعبين بشكل خاص عقب المواعيد الرسمية للنادى وقام بممارسة الجنس مع أولياء أمورهم داخل الصالة .

 

 

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أونا

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