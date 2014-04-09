“الإندبندنت” : المملكة السعودية تدرس رفع الحظر عن ممارسة الرياضة للفتيات

ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية ، أن السلطات في المملكة العربية السعودية تفكر في رفع الحظر على الرياضة بالمدارس الحكومية للبنات ، كجزء من سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية في المملكة .

و أضافت الصحيفة ، أن مؤسسة هيومان رايتس ، قد دعت المملكة للسماح لجميع الفتيات، بما في ذلك طلاب المدارس العامة، بمارسة الرياضة في المدرسة.

و تابعت الصحيفة ، أن هذا سيكون تحت شروط صارمة ، ينبغي أن تتفق مع قواعد الشريعة على اللباس والفصل بين الجنسين.

يذكر ، أنه يحظر علي المرأة السعودية قيادة السيارات ، ويجب الحصول على إذن رسمي من أحد أقاربها الذكور لمغادرة البلاد، وبدء وظيفة أو فتح حساب مصرفي.