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“الإندبندنت” : المملكة السعودية تدرس رفع الحظر عن ممارسة الرياضة للفتيات

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“الإندبندنت” : المملكة السعودية تدرس رفع الحظر عن ممارسة الرياضة للفتيات “الإندبندنت” : المملكة السعودية تدرس رفع الحظر عن ممارسة الرياضة للفتيات

ممارسة الفتيات للرياضة بالسعودية

 

ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية ، أن السلطات في المملكة العربية تفكر في رفع الحظر على الرياضة بالمدارس الحكومية للبنات ، كجزء من سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية  في المملكة .

و أضافت الصحيفة ، أن مؤسسة هيومان رايتس ، قد دعت المملكة للسماح لجميع الفتيات، بما في ذلك طلاب المدارس العامة، بمارسة الرياضة في المدرسة.

و تابعت الصحيفة ، أن هذا سيكون تحت شروط صارمة ، ينبغي أن تتفق مع قواعد الشريعة على اللباس والفصل بين الجنسين.

يذكر ، أنه  يحظر علي المرأة السعودية  قيادة السيارات ، ويجب الحصول على إذن رسمي من أحد أقاربها الذكور لمغادرة البلاد، وبدء وظيفة أو فتح حساب مصرفي.

 

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