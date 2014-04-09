المئات يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى جنازة عسكرية بقنا‎

شيع المئات من الأهالى والقيادات الأمنية ، يتقدمهم اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ قنا ، جثمان الشهيد أحمد الصغير ، رقيب شرطة بمركز دشنا لمثواه الأخير ، والذى أستشهد خلال مشاركتة فى حملة أمنية ، لضبط الخارجين عن القانون ، وحائزى الأسلحة الغير مرخصة ، حيث فوجئوا بقيام عدد من الخارجين عن القانون ، بإطلاق النيران عليهم ، فبادلتهم إطلاق النيران ، ونتج عنها أستشهاد النقيب محمد خلاف ، معاون مباحث دشنا ورقيب الشرطة ، بالإضافة إلى مقتل مطلوب على ذمة قضايا وهارب من حكم بالسجن لمدة 15 سنة ، كما أصيب شقيقة بطلق نارى وتم إلقاء القب علية ، فيما تمكن متهم أخر من الهرب وذلك خلال جنازة عسكرية.

> حيث بدأت مراسم الجنازة من مستشفى نجع حمادى العام ، وحتى مسجد النجدة بوسط المدينة ،لتستمر حتى الشارع الرئيسى وردد االمشاركون هتافات منها هتافات “لا اله إلإ الله الشهيد حبيب الله ” ، وسادت حالة من الحزن بين زملاء وأقارب وقيادات الشهيد ، وحالة من الصدمة والحزن يعيشها أقارب وزملاء الشهيد.

> وفى سياق متصل ، تم نقل جثمان الشهيد النقيب محمد خلاف ، معاون مباحث دشنا داخل سيارة إسعاف إلى مطار الأقصر، لنقلة إلى مطار القاهرة ومنه إلى مسقط رأسة إلى مدينة طنطا بمحافظة الغربية ، لتشييعة ودفنة بمقابر أسرتة