ضبط 442 لفافة بانجو و30 قرص مخدر بحوزة عاطل بأسوان

تمكن ضباط وحدة مركز شرطة ادفو والقوة المرافقة ، من ضبط المدعو شاذلى احمد عبد المنعم “19 سنة ،عاطل” ومقيم بقرية الحاجر ، بمركز ادفو والسابق إتهامه في عدد (2) قضية (مخدرات)، أخرهم القضية رقم (860) ، إداري مركز ادفو لسنة 2014م “مخدرات” ، وبحيازته عدد (442) لفافة مختلفة الأحجام ، بداخلها نبات البانجو المخدر وزنت حوالي 15 كجم .

> وبمواجهة المتهم ، إعترف بحيازته للمضبوطات ، بقصد الإتجار والمبالغ من حصيلة تجارته ، تحرر عن ذلك المحضر رقم (3270)إداري مركز ادفو لسنة 2014م ، وجاري العرض علي النيابة.