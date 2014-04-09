وزارة الآثار تشكل لجنة لمطابقة كشوف حصر القطع الأثرية المكتشفة بالموقع‎

شكلت وزارة الآثار، لجنة أثرية، لمطابقة كشوف حصر القطع الأثرية المكتشفة بمعبد الأقصر، من واقع السجلات، بعد اختفاء قطعتين أثريتيتن، ضمن مقتنيات المتحف المفتوح التابع لمعهد شيكاغو الواقع بمعبد الأقصر.

من جانبه قال عبد الحكيم كرار مدير عام آثار مصر العليا إن القطعتين المفقودتين عبارة عن كتل حجرية من الحجر الجيري الأبيض، كانت من ضمن اكتشافات جامعة شيكاغو الأمريكية بالموقع، وهي تحمل معالم لجسد حيواني، ووجه أسد، حيث يبلغ ارتفاع القطعة الأولى 12 سم، وعرضها يبلغ 14 سم، بينما يبلغ ارتفاع القطعة الثانية 12 سم، وعرضها 18 سم.

وقالت مصادر أثرية بالأقصر إن القطعتين ضمن مقتنيات المتحف المفتوح التابع لمعهد شيكاغو للدراسات الواقع جنوب شرق المعبد بالقرب من حجرة قدس الأقداس، والذى يضم أكثر من 2000 قطعة أثرية تم اكتشافها وترميمها وترقيمها.