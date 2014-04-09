مدرب تليفونات بني سويف: حزين على التعادل مع المنيا بديربى الصعيد

عبر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق تليفونات بنى سويف عن حزنه الشديد بعد خروج مباراة فريقه أمام مضيفه فريق المنيا بالتعادل السلبى في اللقاء الذي جري بينهما اليوم الأربعاء على ملعب الترسانة، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر بالمجموعة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .



> وأشار جلال فى تصريح خاصة لوكالة “ona “إلى أن فريقه قدم مباراة كبيرة بديربى الصعيد , وكان هو الأفضل طوال اللقاء , مضيفاً أن الخصم لم يقدم ما يستحق عليه التعادل و الحصول على نقطة من المباراة التي سيطرنا عليها .. مشدداً على أن فريقه هو الأحق بالفوز فى تلك المباراة .. و أن نتيجة التعادل لا ترضينه , وذلك نظراً لحصول المنيا على نقطة .

> كما أوضح المدير الفني للتليفونات أن فريقه يقدم مباريات طيبة في الفترة الأخيرة , آملاً في أن يواصل على نفس النهج خلال الأسابيع المقبلة من عمر البطولة المحلية.