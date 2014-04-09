غدا.. جلسة طارئة للبحوث الإسلامية وكبار العلماء لبحث انضمام أعضاء جدد

يترأس الإمام الإكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر صباح غدا الخميس اجتماعا لمجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء وذلك لاستكمال العضوية لكل منهما وعرض الأسماء المرشحة، وبحث السير الذاتية والتصويت على من تنطبق عليه الشروط .

وقالت مصادر لـ "اليوم السابع" إن هناك ما يقرب من 60 شخصية تقدموا بطلباتهم من أجل الحصول على إحدى العضويات ومنهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر والدكتور إبراهيم الهدهد نائب رئيس الجامعة والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية وعدد كبير من أساتذة وعلماء الأزهر.