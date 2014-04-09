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"القومى للطفولة": خطط مستقبلية لضمان حصول الأطفال على حقوقهم

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"القومى للطفولة": خطط مستقبلية لضمان حصول الأطفال على حقوقهم "القومى للطفولة": خطط مستقبلية لضمان حصول الأطفال على حقوقهم

أكدت عزة العشماوى رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، على حرص والتزام المجلس بالدستور والالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بإنفاذ حقوق ورفاهية الطفل المصرى، لافتا إلى أن هناك حملة ممنهجة يقودها بعض ممثلى المجتمع المدنى والأفراد التابعين للنظام السابق بهدف تشويه صورة المجلس واتهامه بخرق الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والتى تعتبر جزء لا يتجزأ من التشريع الوطنى بموجب الدستور والقانون.

وأضافت فى بيان اليوم، إلى أن المجلس رفض العديد من المقترحات غير المجدية التى قدمت من بعض الأفراد من خارج المجلس لتنفيذ بعض الأنشطة، مما آثار حفيظتهم ودفعهم لشن هجوم مضاد ضد المجلس.

وأشارت إلى أن المجلس يعمل الآن على وضع خططه المستقبلية على مستوى قومى لضمان تحقيق العدالة والمساواة لكافة الأطفال فى حصولهم على حقوقهم وليس لإقامة البرامج والمشروعات لصالح بعض الأفراد وبعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى.

وأكدت أن المجلس يعمل فى المرحلة القادمة على إعادة تشكيل لجان حماية الطفل على مستوى الجمهورية بداية من توحيد أدلة التدريب، وتدريب مدربين وربط اللجان بالإدارة العامة لنجدة الطفل مركزيا، مشيرا إلى أنه يتم إعداد الشبكة القومية وتطوير خط نجدة الطفل 16000 لمواجهة العنف ضد الطفل استعداد لربطه باللجان الحماية العامة والفرعية على مستوى الجمهورية.

كما يعمل المجلس على وضع برنامج قومى متكامل وإعداد برامج استرشادية وحلول غير تقليدية لإعادة تأهيل ودمج أطفال الشوارع للقضاء على الظاهرة بالتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية، والإعداد لوضع خطة مستقبلية لوقف الاستغلال السياسى للأطفال بناء على الدراسة التى أصدرها المجلس فى مارس 2014، مؤكدا على أنه يتم إعداد التقرير الخامس والسادس للجنة الدولية لحقوق الطفل بجنيف بناء على الملاحظات الواردة لجمهورية العربية فى هذا الشأن.

وفى سياق متصل، أكدت عزة العشماوى، أن المجلس هو الجهة المنوطة بقضايا الطفل والأم فى مصر مثل (الاتجار بالأطفال، والزواج المبكر وزواج الصفقة، والحد من التسرب من التعليم، والأم المعيلة، وجودة التعليم، والحد من الفقر، وتدريب الكوادر لحماية الأطفال المعاقين).

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