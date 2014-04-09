الأهلي يضم 20 لاعبا من بينهم وائل جمعة استعدادًا للرجاء

أعلن الجهاز الفنى لفريق الأهلى بقيادة محمد يوسف القائمة التى ستنتظم فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمباراة الرجاء التى ستقام غدا فى الجولة السادسة عشر للدورى الممتاز لكرة القدم.

> وتضم القائمة 20 لاعبا وهم :شريف إكرامى ووائل جمعة ومحمد نجيب وأحمد فتحى وأحمد نبيل مانجا وسعد سمير وسيد معوض وشهاب الدين أحمد ومحمود حسن تريزيجيه وحسام عاشور وصبرى رحيل ومحمد ناجى جدو وعبد الله السعيد وأحمد رؤوف وعمرو جمال وموسى إيدان واحمد عادل واحمد شديد قناوى ومسعد عوض وكريم بامبو.

تجدر الإشارة إلى أن رامى ربيعة بسبب حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة المقاصة وأحمد شكرى والسيد حمدى بعد استبعادهما من القائمة لأسباب فنية.