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شوقى غريب : أفاضل بين بنما وكولومبيا لخوض مباراة ودية

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شوقى غريب : أفاضل بين بنما وكولومبيا لخوض مباراة ودية شوقى غريب : أفاضل بين بنما وكولومبيا لخوض مباراة ودية

أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الوطنى أنه مازال يفاضل بين منتخبى بنما وكولومبيا لاقامة مباراة ودية يوم 4 يونيو المقبل استعدادا لنهائيات كاس امم افريقيا فى المغرب 2015.

 

وقال غريب فى تصريحات للصحفيين إن مجلس الجبلاية برئاسة جمال علام قام بتوقيع العقد مع شركة ماتش وورلد بمباراة وتشيلي الودية يوم 30 مايو القادم.
> وكان توقيع العقود قد شهد حضور كل من عصام عبد الفتاح عضو مجلس الادارة وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الوطنى والعميد ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد واحمد حسن و رئيس الشركة المنظمة للمباراة.

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