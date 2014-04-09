“العليا للانتخابات”:بدء تلقى طلبات متابعة وسائل الإعلام للانتخابات من الغد وحتى 17 ابريل

أعلن المستشار عبد العزيز سلمان، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن بدء تلقى طلبات متابعة وسائل الإعلام للانتخابات الرئاسية، ابتداء من غد الخميس، وحتى يوم 17 أبريل المقبل.

وأوضح الأمين العام للجنة، فى مؤتمر صحفى اليوم، أن الصحف القومية والخاصة والحزبية عليها تقديم طلبها وبيانات مراسليها برقم كودى مع خطاب مرفق من المجلس الأعلى للصحافة، بينما تقدم القنوات التليفزيونية والفضائية أوراقها بجانب خطاب مرفق من الهيئة العامة للاستثمار موجه للجنة الانتخابات الرئاسية، وأشار إلى أن ذلك يأتى طبقا لقرار اللجنة الذى تم نشره فى الجريدة الرسمية على حسب الأمين العام.