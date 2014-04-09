“تايمز” : إيران و حزب الله أرسلا قوات لسوريا لحماية ضريح “السيدة زينب”

ذكرت الصحيفة الأمريكية، نيوريورك تايمز ، أن إيران و حزب الله ، أرسلا قوات عسكرية لسوريا ، لحماية ضريح السيدة زينب .

و أضافت الصحيفة ، أن المبرر الرئيسي لإرسال مقاتلين من حزب الله إلى سوريا، هو حماة ضريح السيدة زينب ، وهي الخطوة التي قلبت التحالفات الإقليمية، وعمقت الانقسامات السياسية والطائفية في لبنان وتحولت إلي معارك حاسمة في صالح الحكومة السورية.

و ذكرت الصحيفة، في التقرير الذي أوردته ، أن ضريح السيدة زينب بسوريا ، مهدد بالتدمير جراء الاشتباكات الجارية الآن ، بين القوات الموالية لبشار الأسد و الجيش السوري الحر، ذلك الضريح الذي يعد أهم المعالم السورية ويعتبر المسجد الجامع من التحف المعمارية ومن المقامات والأماكن الدينية الهامة، وقبته الشهيرة ويتكون من بناء تتوسطه باحة وفناء واسع وللمسجد مدخلان مدخل من الجهة الشمالية ومدخل من الجهة الغربية وهذا المخل يتصل بالسوق الرئيسي الكبير في البلدة التي تقع بريف دمشق .

و أضافت الصحيفة ، أن إيران أيضا أرسلت قوات من الحرس الثوري الإيراني ، لحماة الضريح من أي تدمير .