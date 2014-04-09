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وفاة مواطن في حادث سير مروع

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وفاة مواطن في حادث سير مروع وفاة مواطن في حادث سير مروع

شيعت جموع من المواطنين بمدينة خورفكان اليوم بعد صلاة المغرب الشاب المواطن " ع ، ص، خ  " 19 عاما في مقبرة اللؤلؤية، والذي توفي نتيجة حادث مروري مؤسف على الطريق العام خورفكان – دبا.

وكانت غرفة العمليات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية قد تلقت بلاغا بحادث مروري على شارع عمر بن الخطاب بمنطقة اللؤلؤية في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهرا. فتوجهت دوريات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث مباشرة.

وأشارت التحقيقات الأولية الى خروج المركبة المتسببة بالحادثة من شارع فرعي إلى الرئيسي بسرعة، حيث جاءت المركبة التي يقودها الشاب المواطن وتفاجأ بخروجها ولم يستطع تفاديها ليصطدم بها من الخلف، ما أدى إلى فقدانه  السيطرة على المقود، ومن ثم التدهور ليصطدم بعمود إنارة على الطريق.

بينما لم يصب صاحب المركبة الأخرى بأية إصابات عدا أضرار مادية.

وتولت فرق الإنقاذ والإطفاء في الدفاع المدني إخراج الشاب من داخل السيارة التي تحطمت بالكامل ، ونقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه وصل متوفيا إثر نزيف داخلي من الإصابة التي تلقاها في منطقة الرأس، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة.
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