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رودجرز: ليفربول يحب اللعب تحت ضغط

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رودجرز: ليفربول يحب اللعب تحت ضغط رودجرز: ليفربول يحب اللعب تحت ضغط

ليفربول /أ ش أ/ قال المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي برندان رودجرز اليوم الأربعاء بأنه يرحب باللعب تحت الضغوط التي تصاحب محاولة فريقه الفوز بالدوري الانجليزي هذا الموسم.

وفي تصريحاته لصحيفة "الديلي ستار" البريطانية، قال رودجرز "أحب كل دقيقة منها. هذا رائع. قد لا أكون في هذا الموقف من قبل، ولكنني في مجال كرة القدم منذ فترة طويلة."

وأضاف "هذا ليس سوى عامي الخامس كمدير فني، ولكنني وقفت على خط التماس أدرب لمدة 20 عاما. أستمتع حقا برؤيتنا نتطور."

وتابع :"عندما تلعب في ناد مثل ليفربول، هناك ضغط في كل يوم من حياتك."

واستطرد "لقد عملنا بجهد طوال الموسم لنكون في هذا الموقف، والآن نحن هناك، نحن ذاهبون للقتال والعمل بشكل أكثر صعوبة".

وقال "مررت بأمور أسوأ بكثير في حياتي من أن أكون في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. انها شيئ ضئيل من حيث بعض الأمور النفسية التي مررت بها".

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