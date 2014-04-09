كاسياس يهاجم شابي: عليك ألا تتحدث عني بشكل سيء

تراشق إيكير كاسياس حارس ريال مدريد وقائد منتخب إسبانيا مع زميله في اللاروخا شابي هرنانديز نجم برشلونة بالكلمات.

الأمر بدأ حين انتقد كاسياس تصرف سيرخيو بوسكتس لاعب وسط برشلونة في الكلاسيكو، واتهمه بالقيام بتصرف غير رياضي وهو الدهس على وجه بيبي مدافع ريال مدريد.

وقال كاسياس وقتها إنه سيصفع زميله في المنتخب بوسكتس على وجهه حين يراه بوصفه قائدا للاروخا.

ورد شابي على كلمات كاسياس "أعتقد أنه أخطأ، بوسكتس لم يفعل أي شيء خارج عن النص والصور كلها توضح أنه لم يهدس وجه بيبي".

ثم أضاف شابي "كلمات كاسياس غير عادلة بالمرة".

هنا اشتعلت الأمور، وعقب كاسياس اليوم الأربعاء "إذا كان لشابي مشكلة معي، فعليه التحدث بهدوء هاتفيا ومواجهتي، لا أن يتكلم بشكل سيء عني لملأ ساعات من الهواء في الإعلام".

وأتم "أعتقد أن على شابي ألا يتحدث بشكل سيء عني".