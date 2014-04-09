أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كاسياس يهاجم شابي: عليك ألا تتحدث عني بشكل سيء

Google+ Print
كاسياس يهاجم شابي: عليك ألا تتحدث عني بشكل سيء كاسياس يهاجم شابي: عليك ألا تتحدث عني بشكل سيء

تراشق إيكير كاسياس حارس ريال مدريد وقائد منتخب إسبانيا مع زميله في اللاروخا شابي هرنانديز نجم برشلونة بالكلمات.

الأمر بدأ حين انتقد كاسياس تصرف سيرخيو بوسكتس لاعب وسط برشلونة في الكلاسيكو، واتهمه بالقيام بتصرف غير رياضي وهو الدهس على وجه بيبي مدافع ريال مدريد.

وقال كاسياس وقتها إنه سيصفع زميله في بوسكتس على وجهه حين يراه بوصفه قائدا للاروخا.

ورد شابي على كلمات كاسياس "أعتقد أنه أخطأ، بوسكتس لم يفعل أي شيء خارج عن النص والصور كلها توضح أنه لم يهدس وجه بيبي".

ثم أضاف شابي "كلمات كاسياس غير عادلة بالمرة".

هنا اشتعلت الأمور، وعقب كاسياس اليوم الأربعاء "إذا كان لشابي مشكلة معي، فعليه التحدث بهدوء هاتفيا ومواجهتي، لا أن يتكلم بشكل سيء عني لملأ ساعات من الهواء في الإعلام".

وأتم "أعتقد أن على شابي ألا يتحدث بشكل سيء عني".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب