6 أبريل تتظاهر لمدة 5 دقائق أمام دار القضاء العالي

أنهت حركة شباب 6 إبريل مظاهرتهم المفاجئة أمام دار القضاء بعد 5 دقائق فقط.

وكان العشرات من الحركة نظموا مظاهرة مفاجئة أمام دار القضاء بشارع رمسيس لإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن أحمد ماهر مؤسس الحركة و محمد عادل القيادي بها والناشط السياسي أحمد دومه وإلغاء قانون التظاهر.

> ورفع المتظاهرون لافتات مدون عليها “أفرجوا عن مصر” .. “يسقط قانون التظاهر” .. “الحرية لأحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومه” ، كما حملوا الصافرات وأطلقوا أصوات تعبيرًا على إعتراضهم على تأييد حبس السابق ذكرهم .

> (المراسل : بكر الشرقاوي)