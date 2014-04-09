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6 أبريل تتظاهر لمدة 5 دقائق أمام دار القضاء العالي

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6 أبريل تتظاهر لمدة 5 دقائق أمام دار القضاء العالي 6 أبريل تتظاهر لمدة 5 دقائق أمام دار القضاء العالي

وقفة 6أبريل

أنهت حركة شباب 6 إبريل مظاهرتهم المفاجئة أمام دار القضاء بعد 5 دقائق فقط.

وكان العشرات من الحركة نظموا مظاهرة مفاجئة أمام دار القضاء بشارع رمسيس لإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن أحمد ماهر مؤسس الحركة و محمد عادل القيادي بها والناشط السياسي أحمد دومه وإلغاء قانون التظاهر.
> ورفع المتظاهرون لافتات مدون عليها “أفرجوا عن ” .. “يسقط قانون التظاهر” .. “الحرية لأحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومه” ، كما حملوا الصافرات وأطلقوا أصوات تعبيرًا على إعتراضهم على تأييد حبس السابق ذكرهم .
> (المراسل : بكر الشرقاوي)

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