اندماج ٢٦ حركة وائتلاف في تحالف” الحملة الشعبية الموحدة لدعم المشير السيسي”

إستقبلت الحملة المركزية لحملة المشير عبد الفتاح السيسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مساء أمس بمقر الحملة الرئيسى بالقاهرة عددا من ممثلى ٢٦ ائتلاف وحركة سياسية للتعبير عن تأييدهم لترشح المشير لرئاسة الجمهورية ، واتفق ممثلو الحركات على تكوين تحالف واحد تحت أسم” الحملة الشعبية الموحدة لدعم المشير السيسي” ، أستقبل الوفد عددا من اعضاء الحملة وعلى رأسهم السفير د.محمود كارم المنسق العام لحملة المشير.

اكد ممثلو الائتلافات والحركات على التعاون والاندماج فى كيان مستقل بهدف مهمة واحدة هى دعم المشير فى الانتخابات الرئاسية خلال الفترة القادمة وذلك

> لضمان التنسيق والتجهيز الجيد أثناء فترة الدعاية الانتخابية للحملة فور إنطلاقها رسميا ، وأضافوا أن فكرة التحالف جاءت بعد مشاورات عديدة بين

> ممثلى الحركات والائتلافات هدفت الى توحيد الجهود من أجل مساندة الحملة المركزية للمشير ، كما أن التحالف سيقوم بإعلان خطته الخاصة بالدعم

> بالتعاون مع الحملة المركزية فور إعلان الترشح الرسمى كما أنه من المنتظر ضم عدد من الحركات والحملات الاخرى للتحالف قريبا.

ومن ناحيته عبر السفيرد.محمود كارم عن سعادته هو وأعضاء الحملة المركزية بتكوين التحالف حيث أكد أن فكرة الاتحاد فى كيان واحد لدعم ترشح المشير هى إشارة ضمنية تعبر عن تكاتف كافة فئات المجتمع بشرائحة ومكوناته المتعددة من أجل ترشح المشير للرئاسة وهو ما أكده المشير مسبقا حين أشار أن حملته ستكون حملة شعبية وغير تقليدية وأثبته تكوين تحالف دعم المشير على هذا النحو ، كما قدم الشكر والتقدير لكل الحضور من ممثلى الحركات والائتلافات على مجهودهم العظيم فى تكوين التحالف .

أسماء الحركات والائتلافات كالتالى وبدون ترتيب:

• كمل جميلك

> • كمل جميلك يا شعب

> • السيسي رئيسي

> • السيساوية

> • كمل مشوارك

> • ارادة شعب

> • التحالف الوطنى لدعم السيسي

> • V.T.V

> • أنا المصري

> • صوت الشعب

> • السيسي ارادة شعب

> • حركة نسر العرب

> • حركة بطل من بلدى

> • حملة الميثاق

> • حملة واثقين فيكم

> • حركة بلادى وحزب( إحنا الشعب )

> • ثوار البناء

> • حركة تسلم الأيادى

> • حركة ايزيس المصرية

> • اعلاميون مع السيسي

> • الحملة الشعبية لتأييد السيسي

> • ضحايا حكم الاخوان

> • بطل من بلدى

> • شباب سيساوية

> • الحملة الشعبية لرئاسة الجمهورية

> • حملة المشير السيسي