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لماذا يُمنع إعطاء الطعام الصلب للطفل الأصغر من عمر ستة أشهر؟

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لماذا يُمنع إعطاء الطعام الصلب للطفل الأصغر من عمر ستة أشهر؟ لماذا يُمنع إعطاء الطعام الصلب للطفل الأصغر من عمر ستة أشهر؟

تخطئ الكثير من الأمهات في اعتقادهن بأن بإمكانهن تقديم الطعام الصلب للصغار تحت عمر ستة أشهر، حيث بيّنت دراسة أميركية، نشرت العام الماضي، أن مثل هذا الفعل قد يعرّض صحة الأطفال للخطر.

وفقاً للخبراء، هناك أسباب وجيهة خلف هذا المنع ألا وهي:
- الطعام الصلب لا يحتوي على عناصر مغذيّة كحليب الأم، حيث يمكن أن يحتوي الطعام الصلب على سعرات حرارية مرتفعة، مما يزيد من احتمالية حدوث السمنة عند الأطفال.

- يصعب على الطفل بلع الطعام الصلب في سن ما قبل ستة أشهر، ذلك أن جهازه الهضمي قد لا يكون جاهزاً لاستقبال هذا الطعام قبل ذلك، مما يعرضه لخطر الاختناق.

- قد يزيد الطعام الصلب من خطر تعرّض الأطفال للمشاكل الصحيّة في حال تم إعطاؤه لهم قبل بلوغهم الشهر السادس، ذلك أنه قد يسبب لهم أمراض الحساسية والأكزيما، فيما يقول الباحثون إنه قد يكون السبب في أمراض أخرى؛ مثل السكري وأمراض الجهاز الهضمي.

وقد تميل الأمهات إلى تغذية أطفالهن بالطعام الصلب في هذا العمر؛ بناءً على اعتقادهن بأن الطفل بحاجة إلى المزيد من الغذاء، مع أنه يتلقى كميات مشبعة من حليب الرضاعة الطبيعية، أو الحليب الصناعي، إلا أنه لا يبدو بصحة جيدة. في هذه الحال عزيزتي الأم فإننا ننصحكِ بمراجعة الطبيب؛ إذ ربما يعاني طفلك ِمن مشاكل أخرى لا علاقة لطبيعة غذائه بها.

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سيدتي