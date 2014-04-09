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“عبد العظيم”: أُحذر من سرقة ثورة 30 يونيو .. و كلام مرتضى منصور “منطقي”

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“عبد العظيم”: أُحذر من سرقة ثورة 30 يونيو .. و كلام مرتضى منصور “منطقي” “عبد العظيم”: أُحذر من سرقة ثورة 30 يونيو .. و كلام مرتضى منصور “منطقي”

حازم عبد العظيم

 

قال حازم عبد العظيم، الناشط السياسي المستقل ، أن ثورة 25 يناير سرُقت من قبل الإخوان ، معربا عن قلقه من سرقة ثورة 30 يونيو أيضاً .

و كتب عبد العظيم علي حسابه علي “تويتر” ، “لقد تم سرقة ثورة 25 يناير .،، فهل نحن بصدد سرقة 30 يونيو ايضا ؟! انا شامم ريحة وحشة !!  والمناخ السياسي الاعلامي مقلق” .

و أضاف عبد العظيم ، ” أحذر من سرقة ثورة 30 يونيو ، مؤكدا أن هناك شواهد كثيرة علي قيام بعض الأطراف بتغيير مسار 30 يونيو لخدمة مصالح شخصية .

في سياق آخر ، أبدي عبد العظيم اعجابه بالمرشح الرئاسي المحتمل ، مرتضي منصور ، و كتب قائلا : “ مرتضى منصور أضحكني كثيرا جدا مع لميس .. لكن فيه بعض الكلام اللي قاله منطقي أعجبني” .

و تابع عبد العظيم ، “ بس مرتضى منصور سأل سؤال مهم مع لميس لماذا تم الافراج عن علاء عبد الفتاح مقارنةباﻵخرين في نفس القضية ؟ اكيد فيه سبب قانوني؟ ولا ايه؟” .

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