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6 مشروعات استثمارية جديدة بقيمة 8.3 مليون دولار بالمنطقة الحرة بالسويس

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6 مشروعات استثمارية جديدة بقيمة 8.3 مليون دولار بالمنطقة الحرة بالسويس 6 مشروعات استثمارية جديدة بقيمة 8.3 مليون دولار بالمنطقة الحرة بالسويس

وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالسويس ، على إقامة 6 مشروعات جديده بالمنطقة العامة الحرة بالسويس ، بإجمالى تكاليف إستثمارية قدرها 8.3  مليون دولار أمريكى ، على مساحة 11000 متر مربع ، كما تتيح عدد “110 ” فرصة عمل لأبناء السويس .

أشار بيان صادر ، من المحافظة ، أن اللواء العربى السروى محافظ السويس ، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة، أكد بانه تمت الموافقة على إقامة علي مشروع صناعى جديد يعمل فى تصنيع كربونات الكالسيوم بإستخدام الحجر الجيرى ، والموافقة على إقامة ، 5 مشروعات خدمى – تخزينى جديدة ، تعمل فى مجال الخدمات البترولية.

فى سياق متصل ، تمت الموافقة على عدة تعديلات لمشروعات قائمة ، شملت تعديل مواد فى العقد والنظام الأساسى لبعض الشركات ، كتعديل إسم المشروع ، إعتماد مقر إدارى ، زيادة راس المال ، إعادة توزيع حصص المساهم ، دخول وخروج شركاء ،إضافة أنشطة الى الغرض المصرح به .

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