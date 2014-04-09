بالصور.. احتفالية بنادي بنها لتكريم أطفال الأيتام بحضور المحافظ وسفير ازربيجان

أقامت محافظة القليوبية ،بنادى بنها الرياضى إحتفالية لتكريم أطفال الأيتام بحضور المهندس محمد عبد الظاهر ، محافظ القليوبية ، والسفير شاهين عبد الايف ، سفير دولة ازربيجان.

وأكد السفير شاهين عبد اللايف ، سفير ازربيجان ، على عمق العلاقات المصرية الأذربيجانية الممتدة ، منذ إعلان إستقلال دولة اذربيجان عن الإتحاد السوفيتى، أن اذربيجان من اوائل الدول التى إعترفت بثورتى 25 يناير و30 يونيو ، وستكون دائمًا مساندة لمصر ومشاركتنا اليوم هعو تعبير بسيط عن حجم العلاقات بين البلدين.

و نوه حرص بلاده على تدعيم العلاقات مع مصر ، الى جانب دفع سبل التعاون معها فى كافة المجالات ، داعيًا الى ضرورة زيادة إقامة المشروعات بين محافظة القليوبية ومحافظة ابشرون خلال السنوات القادمة ، وذالك بهدف تحقيق التنمية بين البلدين وإستغلال الخبرات المصرية فى النهضة العمرانية والصناعية ، التى تشهدها اذربيجان حاليًا.

فى سياق متصل ، قرر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، تفعيل اتفاقية الصداقة والتأخى بين مصر واذربيجان الموقعة عام 2007 ، واتفاقية التوأمة بين محافظة القليوبية ومحافظة ابشرون فى إطار الجهود الرامية.

واكد المحافظ ، علي انه تم التباحث مع سفير اذربيجان لدعم بعض المشروعات ،وخاصة مشروعات الإستثمار السياحى بالقناطر الخيرية بالإضافة الى تطوير الفنادق ، والإستفادة من ساحل الطبيعة لزيادة الإقبال السياحى الآذربيجانى لمصر .