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بالصور.. احتفالية بنادي بنها لتكريم أطفال الأيتام بحضور المحافظ وسفير ازربيجان

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بالصور.. احتفالية بنادي بنها لتكريم أطفال الأيتام بحضور المحافظ وسفير ازربيجان بالصور.. احتفالية بنادي بنها لتكريم أطفال الأيتام بحضور المحافظ وسفير ازربيجان

أقامت محافظة القليوبية ،بنادى بنها الرياضى  إحتفالية لتكريم أطفال الأيتام بحضور المهندس محمد عبد الظاهر ، محافظ القليوبية ، والسفير شاهين عبد الايف ، سفير دولة ازربيجان.

وأكد السفير شاهين عبد اللايف ، سفير ازربيجان ، على عمق العلاقات المصرية الأذربيجانية الممتدة ، منذ إعلان إستقلال دولة اذربيجان عن الإتحاد السوفيتى، أن اذربيجان من اوائل الدول التى إعترفت بثورتى 25 يناير و30 يونيو ، وستكون دائمًا مساندة لمصر ومشاركتنا اليوم هعو تعبير بسيط عن حجم العلاقات بين البلدين.

و نوه حرص بلاده على تدعيم العلاقات مع ، الى جانب دفع سبل التعاون معها فى كافة المجالات ، داعيًا الى ضرورة زيادة إقامة المشروعات بين محافظة القليوبية ومحافظة ابشرون خلال السنوات القادمة ، وذالك بهدف تحقيق التنمية بين البلدين وإستغلال الخبرات المصرية فى النهضة العمرانية والصناعية ، التى تشهدها اذربيجان حاليًا.

فى سياق متصل ، قرر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، تفعيل اتفاقية الصداقة والتأخى بين مصر واذربيجان الموقعة عام 2007 ، واتفاقية التوأمة بين محافظة القليوبية ومحافظة ابشرون فى إطار الجهود الرامية.

واكد المحافظ ، علي انه تم التباحث مع سفير اذربيجان لدعم بعض المشروعات ،وخاصة مشروعات الإستثمار السياحى بالقناطر الخيرية بالإضافة الى تطوير الفنادق ، والإستفادة من ساحل الطبيعة لزيادة الإقبال السياحى الآذربيجانى لمصر .

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