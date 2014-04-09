“الوجيز” .. أول كتاب قانوني للمحاكمات التأديبية بالجامعات للأساتذة والطلاب

صدر عن دار العدالة كتاب بعنوان “الوجيز في المحاكمات التأديبية لطلاب الجامعات وأساتذتها”، وهو من تأليف صالح حسب الله المحامي، وهو أول كتاب يتناول المحاكمات التأدبيية في الجامعات المصرية.

> وقد وفق الباحث في تناول بحثه بإيجاز غير مخل، تناول فيه في الباب الأول بيان ماهيه التأديب ومصادرة وأوضح الفرق بين الجريمتين والدعويين التأديبية والجنائية وإجراءات كل منهما وبين القرار التأديبي وأركانه.

وفي الباب الثاني تناول التحقيق مع أعضاء هيئه التدريس والهيئات المعاونة لها والطلاب والعاملين من غير هؤلاء وضمانات التحقيق.

وبالباب الثالث تناول مجلس التأديب في الجامعات المصرية تشكيله وإختصاصاته وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقوبات التأديبية.

وتناول في الباب الرابع الطعن في الأحكام التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، موضحا المبادئ التي أقرتها هذه المحكمة والمبادئ التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، وألحق ببحثه موجزا عن الأحكام التأديبية في الكليات العسكرية.

وقد قام بوضع مقدمة الكتاب المستشار أبو الحسن محمد بهاء الدين نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.