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دواين جونسون ينفي على تويتر خبر وفاته

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دواين جونسون ينفي على تويتر خبر وفاته دواين جونسون ينفي على تويتر خبر وفاته

انتشرت في الساعات القليلة الماضية إشاعة مفادها أن الممثل الأمريكي Dwayne Johnson توفي أثناء تصويره الجزء الـ7 من فيلم FAST & FURIOUS.
وقد اشتعل الـ"فيس بوك" بصورة للممثل الملقب بـ"الصخرة"، مكتوب عليها " Dwayne Johnson (1972 – 2014) فلترقد بسلام"، ومرفق معها رابط للمشهد الذي قيل أنه توفي أثناء تأديته.
وعند الضغط على الرابط لا يفتح، بل ينتقل إلى صفحة شبيهة بالـ"فيس بوك"، ويشارك الصورة على الصفحة الشخصية مباشرة، ما يؤكد أنه مجرد احتيال.
ورغم أن الخبر مجرد إشاعة ، والممثل بصحة جيدة، إلا أن وقعه جاء قوياً على رواد صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة أنه لم يمر وقت بعد على وفاة زميله في الفيلم Paul Walker.
Dwayne، النجم الأكثر تحقيقاً للأرباح في هوليوود، لم يكترث للخبر الذي نفاه على طريقته الخاصة في تغريدة على "تويتر" كتب فيها أنه وصل للتو إلى لندن.
يذكر أن الشركة المنتجة للجزء السابع من فيلم FAST & FURIOUS قد استأنفت التصوير الأسبوع الماضي، أي بعد مرور حوالى 4 أشهر على وفاة الممثل Paul Walker.

 

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