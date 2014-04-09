وائل كفوري بدل راغب علامة في لجنة تحكيم "Arab Idol"

أكدت مجموعة MBC في بيان أصدرته اليوم، أنه سيبدأ يوم الجمعة 11 نيسان/أبريل، تصوير أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج "Arab Idol"، التي يتم خلالها اختبار المتسابقين، واختيار الأفضل من بينهم، وهي المرحلة التي تعقب الاختبارات الأوّلية من البرنامج الذي سيُعرض على MBC1 وMBC مصر.

وقد طرأ تعديل على تشكيلة لجنة التحكيم، حلّ بموجبه وائل كفوري مكان راغب علامة، لينضم الأول بذلك إلى كل من أحلام ونانسي عجرم وحسن الشافعي.

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