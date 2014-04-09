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بالصور: الأمير جورج يتعرف على الفتيات في نيوزيلندا

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بالصور: الأمير جورج يتعرف على الفتيات في نيوزيلندا بالصور: الأمير جورج يتعرف على الفتيات في نيوزيلندا

الأربعاء 09-04-2014 16:16

بيروت – هدى زين

يبدو أن الزيارة الرسمية الأولى للأمير George ستكون ممتعة جداً وحافلة بالنسبة له.
فقد رافق والديه الأمير William و Kate Middleton إلى حفل مخصص للعب، نظّمه The Royal New Zealand Plunket Society
في مقر في ويلينغتون.
وهناك تعرف الأمير، البالغ من العمر 8 أشهر، على 10 أطفال من نفس عمره، وأمضى وقتاً ممتعاً باللعب معهم.
واللافت أن الأمير George أبدى اهتماماً كبيراً بالفتيات الصغيرات الموجودات في اللقاء، أكثر من الفتيان.
ولكنّ الأمير الصغير وجد أيضاً في شعر والدته الدوقة Kate نوعاً من التسلية، فما إن انتهى من اللعب مع الأطفال حتى بدأ باللعب بشعر والدته.
يذكر أن العائلة الملكية قد وصلت منذ أيام إلى نيوزيلندا في جولة ستستمر لـ3 أسابيع، وستنتهي في كانبيرا في أستراليا في 25 نيسان/أبريل الجاري.

 

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