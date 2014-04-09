عاصي الحلاني:لم انفصل عن زوجتي وابنتي ستغني مع ريكي مارتن

عقد النجم اللبناني عاصي الحلاني مؤتمراً صحفياً للاعلان عن تفاصيل الحفلات التي سيحييها في مصر خلال الأيام المقبلة، وللاحتفال بإطلاق أغنيته الجديدة "كبيرة يا مصر".

عاصي حرص خلال المؤتمر على الترحيب بكل الحضور، وأكد أنه يعتبر نفسه مصرياً مثل كونه لبنانياً، وأنه لن يتأخر عن مصر مهما كانت الظروف، لذا فهو سيقيم العديد من الاحتفالات في دار الأوبرا المصرية وفي شرم الشيخ والعين السخنة، ويأتي الهدف من هذه الحفلات للتأكيد على أن مصر بلد آمنة ولدعوة كل السياح العرب للقدوم إليها.

وأكد عاصي أن الحفلات ستقام في أماكن مفتوحة وسط جمهور كبير من الشباب، ما عدا حفل الأوبرا، للتأكيد على أن كل أن مصر آمنة وأنه لا يزال هناك مكان للفرح.

عقد مع ريكي مارتن

عاصي رد على العديد من الأسئلة التي طرحت عليه خلال المؤتمر، حيث أكد في أحد أجوبته أنه لم ينفصل عن زوجته كما يشاع، وأن علاقتهما طيبة كما أشار إلي أن ابنته وقعت بالفعل عقد دويتو مع الفنان العالمي ريكي مارتن لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل هذا التعاقد.

حفل في سوريا

وعن أغنيته الجديدة "كبيرة يا مصر"، أكد عاصي أنها أقل ما يمكن أن يقدمه لمصر التي يعشقها ويتمنى لها الأمان والاستقرار، وأشار إلى أنه علي استعداد لإقامة أي حفل يهدف إلى تنشيط السياحة في مصر أو أي بلد عربي، وقال إنه بالرغم من ظروف التفجيرات في بيروت إلى أنه أحيى حفلين مؤخراً كما يستعد لحفل آخر في سوريا وتم خلال المؤتمر عرض كليب الأغنية.

لا بديل لراغب

وحول إمكانية ترك عاصي الحلاني برنامج The Voice ليحل بديلاً عن راغب علامة الذي تأكد خروجه من البرنامج، أكد عاصي أن كل من البرنامجين ناجحين وكل فنان يضيف للبرنامج الذي يشارك فيه ولا أحد يستطيع ملأ فراغ راغب .

مشاهدات من الحفل

_حضر الاحتفال عبد العظيم نجم The Voice العام الماضي والذي يعتبر عاصي مثله الأعلى، وأكد أنه حصل على لحن من عاصي يستعد لغنائه قريباً، كما أنه سيظل حريصا على التواجد إلى جوار عاصي لأنه يدين له بفضل كبير.

_كما حضر أيضا مقدم برنامجThe Voice الفنان محمد كريم الذي دخل للقاعة وهو يقول "من الملك" فرد عليه عاصي قائلا "عاصي الحلاني"، ورحب عاصي به وانصرف كريم على الفور.

_أنهي عاصى المؤتمر بالإشارة إلى أنه لا يمانع دخول عالم التمثيل لكنه لا يجد حتى الآن ما يشجعه على هذه الخطوة من ورق متميز، وقامت احدى الصحفيات بمنح عاصي هدية عبارة عن مصحف في علبة من الفضة.

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