كيف تلقى راغب علامة خبر حلول وائل كفوري بديلاُ عنه في Arab Idol؟

لم تكد تمض ساعة واحدة على إصدار مجموعة MBC بياناً تؤكد فيه حلول الفنان وائل كفوري بديلاً لراغب علامة في برنامج Arab Idol، حتى كتب راغب على حسابه الشخصي على "تويتر" "اتمنى للزميل وائل كفوري كل التوفيق بمهمته في لجنة تحكيم آراب ايدول، وائل فنان جميل وذو اخلاق عالية وبالتأكيد سيكون رأيه صائب في الاختيارات".

وكنا قد اتصلنا براغب للوقوف على رأيه بحلول وائل بديلاً عنه، إلا أنّه اعتذر عن الرد بحجة أنه في اجتماع، وقد علمنا لاحقاً أنّه كان مع رجال الدفاع المدني، الذين يقومون باعتصام مفتوح منذ أيام، للمطالبة بتثبيتهم في ملاك الدولة، وهو القرار الذي صدر اليوم، وفور صدوره كان راغب أول المهنئين لرجال الدفاع المدني بهذا الإنجاز.

من جهتها، التزمت الفنانة أحلام الصمت ولم تعلق على حلول وائل عضواً رابعاً في لجنة التحكيم وكذلك فعلت نانسي التي اكتفت بنشر صورة للأكسسوارت التي سترتديها في أول يوم تصوير في البرنامج.

أما وائل، فيبدو الغائب الأكبر عن "تويتر"، حيث لم يكتب أي تغريدة منذ أيام.

من جهتهم، شنّ محبو راغب حملة على البرنامج، مطالبين بمقاطعته لأنّه سيفقد الكثير من رونقه برحيل راغب عنه.