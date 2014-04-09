الأهلي يغير برنامجه بسبب عزاء والد بركات

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفني التوجه لمحمد بركات نجم الفريق المعتزل من أجل تقديم واجب العزاء في والده الذي وافته المنية يوم الأربعاء، عقب مران الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء في الدوري الممتاز في السادسة مساء الخميس، ويخوض مرانه قبل الدخول في المعسكر بمقر النادي.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لـFilGoal.com: "سنتوجه عقب المران مباشرة إلى محمد بركات لتقديم العزاء جميعا سواء جهاز فني أو لاعبين، ثم ندخل في معسكر مغلق استعدادا للمباراة".

وكان مقررا دخول الفريق في المعسكر عقب مران الأربعاء مباشرة، إلا أن الجهاز الفني فضل تقديم واجب العزاء أولا لنجم الفريق المعتزل.