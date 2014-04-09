البابا تواضروس يعتذر عن محاضرته الاسبوعية اليوم

يعتذر البابا تواضروس الثانى اليوم عن إلقاء محاضرته الإسبوعية فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وذلك لإعداد الميرون المقدس بالكنيسة ،وذلك لإعداد الميرون.

> يذكر أن البابا تواضروس قد قام بإعداد الميرون اليوم وأمس بدير الانبا بيشوى والذى يعده لأول مرة فى تاريخه كبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية والمرة الثامنة والثلاثين منذ تاريخ الكنيسة الأولى.

> هذا ومن المقرر أن يتم وضع زيت الميرون الجديد – مضافا له جزء من الميرون القديم – فى الكنيسة أثناء بعض الصلوات منها صلوات نصف الليل، صلوات الخماسين بعد عيد القيامة.