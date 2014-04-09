يعتذر البابا تواضروس الثانى اليوم عن إلقاء محاضرته الإسبوعية فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وذلك لإعداد الميرون المقدس بالكنيسة ،وذلك لإعداد الميرون.
> يذكر أن البابا تواضروس قد قام بإعداد الميرون اليوم وأمس بدير الانبا بيشوى والذى يعده لأول مرة فى تاريخه كبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية والمرة الثامنة والثلاثين منذ تاريخ الكنيسة الأولى.
> هذا ومن المقرر أن يتم وضع زيت الميرون الجديد – مضافا له جزء من الميرون القديم – فى الكنيسة أثناء بعض الصلوات منها صلوات نصف الليل، صلوات الخماسين بعد عيد القيامة.
البابا تواضروس يعتذر عن محاضرته الاسبوعية اليوم
يعتذر البابا تواضروس الثانى اليوم عن إلقاء محاضرته الإسبوعية فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وذلك لإعداد الميرون المقدس بالكنيسة ،وذلك لإعداد الميرون.