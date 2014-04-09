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إحالة القضاة المتهمين بالإسراف الإعلامي للتأديب

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إحالة القضاة المتهمين بالإسراف الإعلامي للتأديب إحالة القضاة المتهمين بالإسراف الإعلامي للتأديب

أحال المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب فى قضية الإسراف الإعلامى للقضاة، 7 من القضاة إلي مجلس التأديب وذلك بعد تورطهم في الإسراف في الظهور بوسائل الإعلام وخرق قرارات المجلس الخاصة بحظر القضاة التحدث فى وسائل الإعلام.

وقال مصدر قضائي إن عقوبات هذه القضية ستكون متفاوتة، تبدأ بالتنبيه من خلال المجلس عن عدم التحدث مرة أخرى فى الإعلام، وتنتهى بالعزل فى حال التحدث فى السياسة، مشيراً إلى أنه أيا كانت العقوبة، فإنها تعد إهانة فى تاريخ القاضى، وتوقف انتدابه فى أى منصب مهم بمنصة القضاء.

وكان من بين القضاة المحالين للتحقيق بسبب الظهور الإعلامى المستشار زكريا شلش، والمستشار سامح عبد الله، رئيس بمحكمة الاستئناف والمستشار أحمد الخطيب، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار علاء مرزوق، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، بعد خرقهم قرارات المجلس، والتحدث فى وسائل الإعلام مما يسىء للقضاء.

 

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