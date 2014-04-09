تعليم السويس ينتهي من استعدادات بدء الأمتحانات بالمدارس التجريبية

أنتهت مديرية التربية والتعليم بالسويس من كافة الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2013-2014 ، حيث تبدأ امتحانات المستوى الرفيع لمدراس اللغات التجريبية بمدارس السويس فى مادة اللغة الانجليزية يوم 27 ابريل واللغة الفرنسية يوم 29 ابريل.

وقال أيمن فهمى إسماعيل المستشار الاعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس ، عبر بيان اعلامي بانه تم اعلان جداول الامتحانات فى جميع المدارس والادرات التعليمية على موقع المديرية والوزارة.

وأوضح “فهمى” على ان امتحانات اخر العام ستبدأ يوم 3 مايو وتنتهى يوم 20 مايو ، واشار على وجود تنسيق بين مديرية تعليم و مديرية الأمن و الجيش الثالث الميدانى لتأمين لجان الامتحانات المتواجدة فى 389 مدرسة.