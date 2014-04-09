محافظ جنوب سيناء يطالب ” المانيا” بالوقوف بجانب مصر ضد الإرهاب

طالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المانيا بالوقوف لجانب مصر ضد الارهاب، حيث ان الارهاب لا دين ولا وطن له، مشيراً إلى أن عملية حظر السفر التي قامت بها المانيا لا مبرر لها وأضرت بسكان جنوب سيناء وخاصة البدو الذين يعملون بالسياحة والعاملين في المجال .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالوفد الأمني الألماني الذى حضر لشرم الشيخ لتفقد الاجراءات الامنية التي قامت بها اجهزة الامن عقب تفجير اتوبيس طابا الذى راح ضحيته اثنين من السياح الكوريين وسائق مصري، بحضور قيادات من الاجهزة الامنية بجنوب سيناء.

واضاف محافظ جنوب سيناء ان قرار الحظر الألماني جاء من خلال معلومات خاطئة ومشبوهة وناشدهم الحوار قبل اصدار قرارات حظر السفر للسياح الألمان

واستعرض المحافظ الاجراءات الامنية التى اتخذتها اجهزة الامن بالاشتراك مع بدو جنوب سيناء لتامين الوديان الجبلية.