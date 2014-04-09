ضبط 35 قضية تموينية فى حملة أمنية بأسيوط

شنت مديرية أمن اسيوط بالتعاون مع مديرية التموين حملة تموينية مكبرة تمكنت خلالها من تحرير (35) قضية، منها (20) إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن (2) التصرف في عدد 4 شيكاره دقيق بلدي مدعم . (5) عدم حمل شهادة صحية (3) عدم الإعلان عن الأسعار (2) عدم انتظام سجل الحركة (1) غلق محل تاجر تمويني.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق، تم ضبط (60) قضية تشمل (8) محاضر إشغال طريق ” مهمات عمارة ” (7) إزالة حاجز حديدى ( 7) محاضر قرارات ايقاف اعمال البناء (14) محاضر إشغال طريق (16) إزالة فرش خضار (5) محاضر بناء بدون ترخيص (3) محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص .

> وتم ضبط المخالفات التموينية والمتاجرين بالسلع المدعمة عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين، ففي مجال مواد البناء ضبط المدعو نجدي . ح . د – تاجر حديد وأسمنت بمنطقة ابوجبل – ديروط – وذلك عند الدفع بأحد المصادر السرية لمحاولة شراء عدد ( 1 ) طن اسمنت المقاوم منه وطلب مبلغ 820 جنية للطن بأزيد من السعر المقرر وتم التحفظ علي عدد ( 15 ) طن اسمنت المقاوم بمحل الواقعة .

وضبط المدعو عبدالقادر . م . ع – تاجر حديد وأسمنت بالطريق الدائري ببندر ديروط وذلك عند الدفع بأحد المصادر السرية لمحاولة شراء عدد ( 1 ) طن اسمنت المقاوم منه وطلب مبلغ 810 جنية للطن بأزيد من السعر المقرر وتم التحفظ علي عدد ( 10 ) طن اسمنت المقاوم بمحل الواقعة ، والمدعو عماد . ن . م – تاجر حديد وأسمنت بقرية دشلوط – مركز ديروط وذلك عند الدفع بأحد المصادر السرية لمحاولة شراء عدد ( 1 ) طن اسمنت المقاوم منه وطلب مبلغ 800 جنية للطن بأزيد مكن السعر المقرر وتم التحفظ علي عدد ( 10 ) طن اسمنت المقاوم بمحل الواقعة .

وتم ضبط المدعو ممدوح أ . م – صاحب مصنع كارتيه بالمنطقة الصناعية بدشلوط ومقيم بقرية بني رافع – مركز منفلوط .. لحيازته عدد ( 240 ) كيس كاراتيه بدون بيانات الانتاج ومدة الصلاحية وكذا عدد ( 250 كيلو جرام ذرة مجروشة مستوردة بدون فواتير الحيازة والمصدرة زنة الوحدة 50 كيلو جرام والمدعو طارق . س . هـ – صاحب مصنع مكرونه بالمنطقة الصناعية بدشلوط – ديروط ومقيم بقرية ساو – مركز ديروط .. لحيازته عدد ( 300 ) كيس مكرونه بدون بيانات الإنتاج ومدة الصلاحية، وضبط المدعو جمال . س . هـ – صاحب مصنع مكرونه بالمنطقة الصناعية بدشلوط – ديروط ومقيم بقرية ساو – مركز ديروط .. لحيازته عدد ( 340 ) كيس مكرونه بدون بيانات الإنتاج ومدة الصلاحية .

وفي مجال قطاع المخابز البلدية، تم ضبط عدد ( 37 ) قضية ضد أصحاب ومسئولي المخابز البلدية – بدائرة مركز ديروط لعدم تقديم مستندات وسجلات التفتيش والاطلاع عليها بالمخالفة للمادة 17 من القانون 163 لسنة 1950 وكذلك ( 1 ) قضية انتاج خبز بلدي مطابق للمواصفات بمخبز ورثة المدعو محمود . ع . أ ببندر ديروط وتم ضبط عدد ( 17 ) قضية عدم حمل شهادات صحية ضد أصحاب ومسئولي المحلات العامة تثبت خلوهم من الامراض المعدية للمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1966م وتم التحفظ علي المضبوطات، تحت تصرف النيابة .