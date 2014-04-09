تأجيل محاكمة أحداث مجلس الوزراء الى جلسة 22ابريل لاستكمال سماع الشهود

رفعت محكمة ” جنايات القاهرة ” برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والمنعقدة اليوم بمعهد امناء الشرطة بطرة جلسة قضية ” احداث مجلس الوزراء ” والتي وقعت في ديسمبر 2011المتهم بها 269 شخصاً من بينهم الناشط السياسي ” احمد دومة الى جلسة22ابريل لاستكمال سماع الشهود والمستندات

> وفي بداية الجلسة اثبت سكرتير الجلسة حضور المتهمين المخلي سبيلهم والحاضرين لجلسة اليوم وفي مقدمتهم دومة .

> وتوجه النيابة للمتهمين عدد من الإتهامات منها التجمهر و حيازة أسلحة بيضاء و مولوتوف والتعدي على افراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والإعتداء على مباني حكومية آخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في إقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه كما اسندت النيابة لبعضهم تهمة مزاولة الطب دون ترخيص .