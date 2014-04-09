أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تأجيل محاكمة أحداث مجلس الوزراء الى جلسة 22ابريل لاستكمال سماع الشهود

Google+ Print
تأجيل محاكمة أحداث مجلس الوزراء الى جلسة 22ابريل لاستكمال سماع الشهود تأجيل محاكمة أحداث مجلس الوزراء الى جلسة 22ابريل لاستكمال سماع الشهود

ارشيفية

رفعت محكمة ” جنايات القاهرة ” برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والمنعقدة اليوم بمعهد امناء الشرطة بطرة جلسة قضية ” احداث مجلس الوزراء ” والتي وقعت في ديسمبر 2011المتهم بها 269 شخصاً من بينهم الناشط السياسي ” احمد دومة الى جلسة22ابريل لاستكمال سماع الشهود والمستندات
> وفي بداية الجلسة اثبت سكرتير الجلسة حضور المتهمين المخلي سبيلهم والحاضرين لجلسة اليوم وفي مقدمتهم دومة .
> وتوجه النيابة للمتهمين عدد من الإتهامات منها التجمهر و حيازة أسلحة بيضاء و مولوتوف والتعدي على افراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والإعتداء على مباني حكومية آخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في إقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه كما اسندت النيابة لبعضهم تهمة مزاولة الطب دون ترخيص .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا