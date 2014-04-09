مؤسسة دبي للإعلام شريكاً لملتقى «نحن معكم»

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن شراكتها الإعلامية لملتقى "نحن معكم" الذي ينظمه هيئة آل مكتوم الخيرية ومركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم بالتعاون مع شركة "نخيل العقارية" في الفترة من "11 ـ 19 أبريل الجاري"، بهدف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع وتقديم البرامج التي تساهم في جعلهم عناصر فاعلة في مجتمعهم ووطنهم

وستقام فعاليات الملتقى في مدينة "نخلة جميرا" بمشاركة جميع مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم عرض ذوي الاحتياجات الخاصة كجزء من الدعم المجتمعي وكحافز لتطوير الذات والمهارات.

وقال محمد عبيد بن غنام أمين عام هيئة آل مكتوم الخيرية، إن مركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم يعنى بأحد أعز الفئات المجتمعية على قلوبنا، ألا وهي ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً في الوقت نفسه إلى تطور إمكانيات هذه الفئة من خلال صنع منتوجات فاقت كل التوقعات في مختلف مراكز الدولة وفي شتى المجالات وذلك بعد نجاحهم في الإندماج مع المجتمع بسبب تضافر جهود الجهات العامة والخاصة ودعمهم واهتمامهم اللامحدود بهذه الفئة.

متوجهاً بالشكر إلى مؤسسة دبي للإعلام باعتبارها الشريك الإعلامي وإلى مجموعة الشركاء الداعمين للملتقى وهم: القيادة العامة لشرطة دبي، الإدارة العامة الدفاع المدني، وهيئة دبي للثقافة والفنون، والمجلس الوطني للإعلام، وجميع المؤسسات والهيئات التي ساهمت في دعم هذا الملتقى.

مبادرات رائدة

وتحدثت مريم الأفردي مديرة إدارة التسويق والإتصال المؤسسي، عن التزام المؤسسة الدائم بتشجيع جميع المبادرات الاجتماعية، وتقديم كافة أشكال الدعم للجهود والمبادرات المبذولة لتحويل دبي بالكامل الى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2020 استجابة للمبادرة الرائدة "مجتمعي مكان للجميع" والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

تدابير

وأشارت مريم الأفردي إلى أن قنوات المؤسسة التلفزيونية والإذاعية والصحفية، وبمتابعة دائمة من سامي القمزي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام، اتخذت التدابير الفورية والخطوات العملية الملموسة لدعم ومواكبة هذه النوعية من المبادرات وذلك من خلال دعوة جميع العاملين فيها إلى المشاركة والمساهمة كل بحسب موقعه وتخصصه، تماشياً مع إستراتيجية مؤسسة دبي للإعلام الهادفة إلى التواصل مع مختلف فئات المجتمع من أجل ترسيخ دور العادات والقيم العربية الأصيلة في المجتمع، وبما يجسد الشراكة الحقيقية في تحقيق ودعم أهداف المبادرة الأساسية لخلق وعي مجتمعي واسع يسهم في دمج ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم الإيجابية في تنمية المجتمع الإماراتي من خلال نشر ثقافة التقبل والمساواة، كذلك تغيير النظرة السائدة تجاه ذوي الإعاقة، كونهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع ولديهم قدرات مماثلة وقد تتعدى قدرات الأشخاص العاديين إذا ما حصلوا على الفرص المتكافئة.

شكر وتقدير

توجه عبد الله بن زايد مدير إدارة الموارد البشرية في شركة نخيل، بالشكر إلى هيئة آل مكتوم الخيرية، لاختيارها شركة نخيل لتكون شريكاً لفعالياتها خلال العام 2014، كذلك تنظيمها للفعاليات المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعد مؤشراً لاهتمام حكومة دبي بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في خدمة مسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن هذه الشراكة تهدف إلى تثقيف كافة فئات المجتمع وتوعيتهم بالطرق الفعالة بأهمية ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع.

وأشار إلى أنه تم الإتفاق مع هيئة آل مكتوم الخيرية على تحديد مكان اقامة الملتقى في حديقة الاتحاد بنخلة جميرا والتي تعد من المشاريع الرائدة التي أنجزتها "نخيل" خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم زراعتها نباتات من البيئة المحلية، لتضم أكثر من 70 نوعاً من الشجر المحلي من مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى أماكن أخرى متعددة في دبي.