أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

وفاة آسيويين سقطا في حفرة للمجاري برأس الخيمة

Google+ Print
وفاة آسيويين سقطا في حفرة للمجاري برأس الخيمة وفاة آسيويين سقطا في حفرة للمجاري برأس الخيمة

توفي صباح أمس شخصان من الجنسية الآسيوية أثر سقوطهما في حفرة عميقة (بالوعة للمجاري) يبلغ عمقها (3-4)أمتر تقريباً.

وتعود تفاصيل القضية كما صرح بها العقيد أحمد عبد الرحمن البغام مدير عام العمليات المركزية بالإنابة شرطة رأس الخيمة، بأنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بسقوط شخصين في حفرة عميقة بإحدى مناطق الإمارة وعليه تحركت فرق الإسعاف والإنقاذ و كافة الجهات ذات الاختصاص بالسرعة الممكنة إلى موقع الحادث.

وعند وصولهم تبين أن الشخصين قد سقطا في حفرة للمجاري، وبدأت فرق الإسعاف و الإنقاذ بالبحث عن الشخصين داخل البالوعة حيث تم العثور عليها و قد فارقا الحياة رغم محاولات إجراء عمليات التنفس الصناعي للجثتين، ومن ثم تم نقل الجثتين إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات والوقوف على ملابسات الحادث.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية