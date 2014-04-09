وفاة آسيويين سقطا في حفرة للمجاري برأس الخيمة

توفي صباح أمس شخصان من الجنسية الآسيوية أثر سقوطهما في حفرة عميقة (بالوعة للمجاري) يبلغ عمقها (3-4)أمتر تقريباً.

وتعود تفاصيل القضية كما صرح بها العقيد أحمد عبد الرحمن البغام مدير عام العمليات المركزية بالإنابة شرطة رأس الخيمة، بأنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بسقوط شخصين في حفرة عميقة بإحدى مناطق الإمارة وعليه تحركت فرق الإسعاف والإنقاذ و كافة الجهات ذات الاختصاص بالسرعة الممكنة إلى موقع الحادث.

وعند وصولهم تبين أن الشخصين قد سقطا في حفرة للمجاري، وبدأت فرق الإسعاف و الإنقاذ بالبحث عن الشخصين داخل البالوعة حيث تم العثور عليها و قد فارقا الحياة رغم محاولات إجراء عمليات التنفس الصناعي للجثتين، ومن ثم تم نقل الجثتين إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات والوقوف على ملابسات الحادث.

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