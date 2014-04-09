محمد بن راشد يزور معرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " اليوم معرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر المنعقد حاليا في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نحو 83 دولة بما فيها دولة الامارات .

وقد تجول سموه يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في مختلف أرجاء المعرض في دورته الرابعة عشرة واطلع على جديد الشركات البالغ عددها 350 شركة متخصصة في قطاع التجميل والعناية بالبشرة وأمراض الجلد .

وتوقف سموه عند بعض منصات العرض واستمع من الدكتور ابراهيم كلداري رئيس المؤتمر المصاحب للمعرض وامين عام رابطة أطباء الجلد لدول مجلس التعاون الخليجي الى تطور المعرض الذي يستقطب يوميا نحو 2000 زائر يتدفقون على المعرض من دولة الامارات ودول المنطقة للاطلاع على أحدث علاجات أمراض الجلد وتقنياتها وأهمها / الليزر / .

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبدى إعجابه بتقنيات علاج الامراض الجلدية والاهتمام الدولي والمحلي بهذا النوع من المرض المنتشر في بلاد المنطقة وتمنى سموه للمؤتمر المنعقد على هامش المعرض النجاح وإيجاد الحلول الطبية والعلاجية للعديد من هذه الأمراض وإثراء خبرة وتجربة أطبائنا العاملين في هذا القطاع الطبي الهام.

ورافق سموه في الجولة سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي المنظم للمعرض والمؤتمر بالتعاون مع شركة " إندكس " الاماراتية المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات الطبية والصيدلانية .

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